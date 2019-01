Cagliari-Empoli 2-2



Provedel 6: incolpevole sui gol subiti, per il resto partita di ordinaria amministrazione.



Veseli 4,5: è poco concentrato, clamoroso lo svarione in pieno recupero che lancia in porta Farias all'ultimo respiro.



Silvestre 5,5: soffre tremendamente la forza fisica di Pavoletti che vince tutti i duelli aerei.



Rasmussen 6: dà una grossa mano a Di Lorenzo con costanti raddoppi, dalle sue parti il Cagliari si vede di rado.



Di Lorenzo 6,5: spinge tanto sulla corsia destra, trovando anche il gol dopo un perfetto inserimento in area a fari spenti.



Acquah 6: prestazione di sostanza, fa valere i muscoli contro il centrocampo sardo.



(Dal 21' s.t. Rodriguez SV). Brighi 5: compassato e poco presente nella manovra, troppo frettoloso in fase di impostazione.



(Dal 12' s.t. Ucan 6: entra e dà più vivacità alla mediana di Iachini).



Traorè 6,5: tanta corsa, generosità e guizzi da predestinato. Pecca di lucidità negli ultimi 25 metri.



Pasqual 6,5: in fase difensiva va spesso in difficoltà, ma ha il merito di servire l'assist al bacio per il momentaneo pari siglato da Di Lorenzo.



Zajc 7,5: è il più vivace dei suoi. Sfiora il gol capolavoro in rovesciata in avvio di gara, poi pesca un gioiello che vale il sorpasso. Perla rara.



Caputo 6: è costantemente braccato dai centrali rossoblù, che lo seguono come un'ombra. Perfetta la sponda per Zajc che vale i tre punti.







All. Iachini 6,5: l'Empoli cade, si rialza e sfiora il colpaccio alla Sardegna Arena. Importante la reazione dopo il gol subito nel primo tempo, con un po' di esperienza e lucidità in più avrebbe potuto portare a casa i tre punti.