Ivan Provedel, portiere dell'Empoli, parla prima della sfida con il Cagliari a Sky Sport: "Le sconfitte sono uno stimolo per noi, soprattutto per recuperare i punti salvezza. Qua non è facile, loro sono forti e si sono rinforzati. Ma noi siamo più agguerriti che mai. Nel girone di andata non abbiamo sfruttato gli episodi e abbiamo concesso troppo. Dobbiamo essere più concreti e compatti per smuovere la classifica".