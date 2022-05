: prima compie tre miracoli che hanno dell’inspiegabile, poi è incerto sull’angolo che porta al gol del pareggio granata, si riscatta parando il rigore a Perotti. Superman.: si vede poco davanti, in difesa si fa saltare con troppa felicità.: un suo intervento azzardato su Coulibaly manda Perotti dal dischetto.: duella con coraggio ed efficacia con Djuric, provvidenziale nella ripresa con un paio di chiusure importanti.: accompagna l’azione con regolarità, poco preciso al cross.(Dal 32’ st).: aiuta molto la squadra in fase difensiva, si limita a giocare semplice quando ha la palla tra i piedi.(Dal 28’ st: aggiunge ossigeno al centrocampo di Andreazzoli).: dominatore del centrocampo, inventa l’assist per Cutrone che stappa il match.: non è lucido quando si tratta di scegliere la giocata giusta in un paio di contropiedi invitanti.(Dal 28’ st: prezioso in interdizione nei minuti finali).: regista a tutto campo, non è però abbastanza cinico in alcune circostanze.(Dal 32’: si muove moltissimo senza dare punti di riferimento alla difesa ospite.: solita gara di grande sacrificio, non sbaglia l’occasione che vale il vantaggio azzurro. Fallisce però due ghiottissime occasioni per la doppietta.(Dal 13’ st: appena entrato impegna Sepe con un sinistro insidioso, non mantiene però questa intensità per tutta la gara).: il suo Empoli è quello di sempre, che prova a fare la partita e a imporre la propria identità di gioco. La squadra spreca tantissimo, soprattuto nel secondo tempo, ma la mano del mister si è vista anche oggi.