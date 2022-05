Empoli-Torino 1-3



Vicario 6: attento sull’unica incursione di Pellegri nel primo tempo, intuisce solo la direzione dei rigori di Belotti.



Stojanovic 5: procura i due rigori (ma il primo è fiscalissimo) che regalano il successo al Torino.



Viti 6: altra gara priva di sbavature



Luperto 6: contiene con efficacia la fisicità di Pellegri.



Parisi 6,5: gioca con coraggio e una giusta dose di arroganza contro Singo, uscendo spesso vincitore dal duello uno contro uno



Zurkowski 6,5: dopo un primo tempo un po’ sottotono, esce dagli spogliatoi con un’altra convinzione e sblocca la gara con un sinistro da fuori area che sorprende Berisha.



(Dal 44’ st La Mantia sv).



Asllani 6,5: solita prova solida in fase di interdizione, sfiora il gol con un gran destro che sfiora l’incrocio.



Henderson 5,5: tanto movimento ma poca concretezza.



(Dal 34’ st Stulac sv)



Verre 5: gioca una buona partita, la sua espulsione però contribuisce ad innescare la rimonta granata.



Pinamonti 5,5: servito poco e male, non riesce mai ad impensierire Berisha.



Di Francesco 5,5: parte bene, creando qualche problema alla difesa ospite con i suoi continui movimenti, ma si esaurisce alla distanza.



(Dal 20’ st Benassi 5,5: entra nel momento peggiore, non aiuta la squadra a recuperare terreno).





All. Andreazzoli 6: ha poche colpe oggi il tecnico, che aveva messo in campo bene il suo Empoli preparando una gara attenta. La squadra è in salute e oggi francamente non meritava una sconfitta così netta.