Nel primo dei due posticipi del lunedì, Empoli-Lecce scendono in campo per uno scontro diretto in zona retrocessione. Il match è valido per la 15ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Castellani - Computer Gross Arena di Empoli e scatterà alle ore 18:30. Assenza importante per i toscani che dovranno fare a meno di Baldanzi, mentre per i pugliesi continua l'alternanza tra Krstovic e Piccoli. La squadra di D'Aversa vuole invertire la rotta in una sfida, con quella di Andreazzoli, in cui ha precedenti sfavorevoli - solo una vittoria in otto gare in Serie A.