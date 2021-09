ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, ti incantavi a vederlo giocare".Davanti agli occhi mi sono passati venti anni di calcio, di sacrifici, di momenti belli e brutti. Di una vita da professionista lontana dalle luci della ribalta, ma vissuta sempre con passione e impegno. Il calcio emoziona anche se non giochi in Serie A, fare gol è bello in qualsiasi categoria."Il giorno dopo il successo contro la Juve quando ci siamo ritrovati allo stadio abbiamo cominciato a parlare della prossima partita contro il Venezia, pure loro sono neo-promossi e sono una squadra che gioca un bel calcio. Noi dell’Empoli possiamo vincere o perdere, ma di sicuro non siamo gente che si monta la testa., ho ancora in testa i suoi insegnamenti per i movimenti offensivi. Sono stato felice di leggere che è tornato in panchina a Foggia, da uno come lui c’è sempre qualcosa da imparare. In questo momento