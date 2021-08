IL TABELLINO:

all'intervallo quando è già in svantaggio e fischiatissima alla fine di 95' senza gol ma soprattutto senza gioco. La morale, cioè la classifica, è impietosa, perché, né prima, né durante una partita di sofferenza in cui hanno brillato soltanto Chiesa e in parte Cuadrado, in assenza del miglior Dybala. E così l'Empoli, con un gioco semplice ma efficace, non si è limitato ad andare in vantaggio perché ha sfiorato più volte il raddoppio, mostrando: prima con un gran destro respinto di petto da Vicario e poi, dopo una fuga da metà campo, con un tiro a fil di palo, deviato in angolo dal bravissimo portiere dell'Empoli. Chiesa, però, è troppo solo in attacco perché Dybala, che teoricamente dovrebbe affiancarlo, non trova mai il guizzo decisivo in posizione avanzata nel 4-3-1-2 in cui McKennie fatica a improvvisarsi trequartista alle spalle delle due punte.senza nemmeno il necessario aiuto dei due esterni e così soltanto Cuadrado che parte dalla linea dei quattro difensori, completata da Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, riesce a rendersi pericoloso con le sue accelerazioni sulla destra. Troppo poco, comunque, per mettere in difficoltà l’Empoli che si dimostra molto organizzato. E così, dopo quei due rischi corsi nel primo quarto d'ora, i toscani schierati con l'identico 4-3-1-2 della Juventus prendono confidenza e al 21' trovano ilcon un'altra girata di destro che per la terza non sorprende il bravissimo Vicario. Ma siccome l'Empoli torna a farsi pericoloso con Cutrone che sfiora il raddoppio,. Come non detto, però, perché la Juve è sempre più confusa e quando finisce il primo tempo in svantaggio viene accompagnata verso gli spogliatoi daiNemmeno questa mossa, però, spaventa l'Empoli, sicuro in difesa dove Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza non vanno mai in affanno, ordinato in mezzo al campo grazie alla regia di Stulac tra Ricci e Bandinelli e pericoloso quando si distende in attacco quando il bravissimo Bajrami innesca Mancuso e Cutrone. La Juve prova a pungere di più con Morata e Dybala, ma continua a rischiare troppo quando l'Empoli riparte.Juventus-Empoli 0-1Marcatore: 21' pt Mancuso.Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado (37′ st De Sciglio), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (21′ st Locatelli), Danilo, Rabiot (10′ st Bernardeschi); Chiesa (21′ st Kulusevski), Dybala, McKennie (1′ st Morata). A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Fagioli, Ranocchia. All. Allegri.Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (34' st′ Zurkowski); Bajrami (25' st Stulac); Mancuso (28′ st Pinamonti), Cutrone (34' st Henderson). A disp. Brignoli, Furlan, Romagnoli, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Vitti, Parisi. All. Andreazzoli.Arbitro: Ghersini di Genova.Ammoniti: pt 32′ Stojanovic (E), 44′ Cutrone (E); st 11′ Ismajli (E), 39′ Bernardeschi (J), 44′ Danilo (J).