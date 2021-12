Empoli-Milan e Napoli-Spezia sono le due partite che completano il programma della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata prima della sosta per le festività natalizie. La sfida del "Castellani" sarà diretta da Di Bello, con Pagliardini e Affatato come assistenti e Mazzoleni al Var; al "Maradona" tocca invece a Massimi, con Pairetto al Var.



Gli episodi più importanti dal punto di vista arbitrale saranno analizzati, come sempre, nella nostra moviola LIVE.





EMPOLI – MILAN h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GALETTO





12' GOL REGOLARE DI KESSIE: il centrocampista ivoriano conclude in maniera vincente alla destra di Vicario dopo uno sponda di Giroud che, ricadendo, finisce per trovarsi sulla traiettoria. Nulla di paragonabile all'episodio della rete annullata col Napoli, visto che il francese era tenuto in gioco da Parisi.



NAPOLI - SPEZIA Mercoledì 22/12 h. 20,45

MASSIMI

BOTTEGONI - LOMBARDO

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI