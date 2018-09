Nelle ultime uscite del Milan ha rappresentato l’unica nota positiva. Gonzalo Higuain si è sbloccato, andando a segno tre volte di fila. Ha siglato il gol del pareggio contro il Cagliari in campionato, poi è stato il match winner della gara vinta di misura sul Dudelange in Europa League e ha realizzato una splendida volée nel 2-2 contro l’Atalanta. In vista del match di domani contro l’Empoli, lo stato di forma del Pipita ha ispirato i betting analyst di Stanleybet.it, che hanno aperto una giocata con il sapore della sfida per il bomber rossonero. Sul tabellone scommesse si punta a 8,00 sull’eventualità che il Milan vinca la partita e Higuain realizzi una doppietta. Non sarebbe certo un’impresa per uno che ha il suo fiuto del goli, ma nemmeno un compito troppo facile visto che contro i toscani l’argentino ha segnato appena 3 delle sue 113 reti in Serie A. Quanto alle previsioni generali sull’incontro, in una sfida in cui entrambe le formazioni cercheranno di sbloccarsi (due ko di fila per l’Empoli, due pari consecutivi per il Milan) i bookmaker vedono rossonero: la squadra di Gattuso, riporta Agipronews, è favorita a 1,70 contro il 3,70 del pareggio e il 5,00 sui toscani. I precedenti, inoltre, suggeriscono che si tratterà di una gara dove non mancheranno le reti: nelle ultime sette sfide le due squadre sono sempre andate a segno e per sei volte il match è terminato con almeno tre reti. Il Goal ha un buon indice di probabilità a 1,60, si assesta su un livello simile l’Over, dato a 1,65.