Getty Images

Entrambi le squadre inaugurano il nuovo corso: da una parte c’è Roberto D’Aversa, che torna in panchina dopo l’esperienza al Lecce, mentre dall’altra esordio nel massimo campionato per Alessandro Nesta. Dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, i toscani ripartono con l’obiettivo di conquistare la permanenza in massima serie in anticipo, mentre i brianzoli, al terzo campionato di Serie A, vogliono centrare la prima e storica qualificazione in Europa. Arbitra Michael Fabbri di Ravenna. Vittorio Di Gioia di Nola e Mattia Politi di Lecce gli assistenti; Davide Di Marco di Ciampino il Iv uomo; Daniele Chiffi di Padova il VAR e Marco Serra di Torino l’AVAR.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Monza-Empoli su Dazn

GUARDA SU DAZN

Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Petagna. All. Nesta.Partita: Empoli-MonzaData: sabato 17 agosto 2024Orario: 20:45Canale TV: DAZNStreaming: DAZN