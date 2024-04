Empoli-Napoli, la MOVIOLA LIVE: Cerri chiede un rigore

un' ora fa



Empoli e Napoli scendono in campo per la 33esima giornata di Serie A al Castellani-Computer Gross. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più importanti del match.



EMPOLI – NAPOLI Sabato 20/04 h.18.00



Arbitro: Manganiello

Assistenti: Del Giovane - Liberti

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Di Paolo

AVAR: Abisso



8' - Chiede un rigore l'Empoli. Su cross dal fondo, Cerri prende posizione ma, dopo un contatto con Juan Jesus, va a terra. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere un rigore