Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, ha parlato della sua stagione a PianetaEmpoli: "Il mio bilancio è positivo, sono a quattro gol e vicino al mio record personale di cinque. Noi dobbiamo lottare per la salvezza, i gol sono importanti e il mister li chiede sia a me che ai miei compagni. Nessuno mi ha regalato nulla, quando sono arrivato non ero tra le prime scelte per diversi motivi. Mi sono messo a lavorare a testa bassa per prendermi il posto, se ora posso ritenermi un titolare è perché me lo sono conquistato. Nazionale? Sono sempre pronto, in questo mondo bisogna stare sempre sul pezzo. Io devo continuare a lavorare per migliorare dove non sono pronto. Il derby? Da sempre è una gara diversa dalle altre, c'è una attenzione di riguardo perché la gente lo sente in maniera particolare. Sarà bello, sono partite che danno qualcosa in più, sono sicuro che arriveremo pronti per tornare a fare punti".