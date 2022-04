L'attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter Andrea Pinamonti ha parlato a Dazn dopo la doppietta al Napoli: :



"Non si può non essere emozionati dopo una partita del genere. Doppiette contro le campane? Non mi interessa contro chi segno, l'importante è farlo. Il risultato non arrivava, nello spogliatoio cominciava a esserci un po' di malumore. Ora posso dire di essere in un gran momento e di star crescendo molto"