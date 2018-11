Primo allenamento in casa Empoli per il nuovo allenatore Beppe Iachini: come riferisce empolichannel.it, si è trattato di una seduta a porte aperte con grande attenzione dedicata a esercitazioni sul possesso palla e al recupero della stessa. Dal punto di vista tattico, per il momento il tecnico marchigiano insiste sul 4-3-1-2 della gestione Andreazzoli.