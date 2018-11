Bel gioco ma cattivi risultati. Tante belle prestazioni, ma pochi punti. Aurelio Andreazzoli, dopo la fantastica promozione della scorsa stagione dalla B alla A, non ce l'ha fatta a tenersi la panchina dell'Empoli: troppo poco una sola vittoria, troppo lunga la striscia negativa di 10 risultati, con 7 sconfitte e 3 pareggi. 6 punti in classifica e il 5-1 del San Paolo: l'Empoli decide di svoltare.



IACHINI A UN PASSO - Giuseppe Iachini, che lo scorso anno ha salvato il Sassuolo dopo il disastroso avvio con Bucchi, è a un passo dal firmare con i toscani: dopo non essere stato confermato dai neroverdi, il tecnico marchigiano è pronto a tornare protagonista in Serie A. Terza panchina che salta in Serie A, dopo quelle di Ballardini a Genoa e D'Anna a Chievo.