Il portiere dell'Empoli, Ivan Provedel, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "Napoli dopo la Juve? Cambia poco, il nostro obiettivo è salvarci e prima o poi dobbiamo affrontarle tutte. Con la Juventus abbiamo fatto una gara importante ma non ci è bastata. Noi continuiamo su quella strada, ma dobbiamo fare qualcosa in più perché ci servono punti. Insigne-Mertens non sono meno di Ronaldo, ma prendo spunto da quel gol lì per dare ancora di più una mano ai compagni".