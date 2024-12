Empoli, Rebecca Corsi: "Ci sono state manifestazioni di interesse. Stadio? Speriamo di partire in estate"

Getty Images

Un traguardo storico per i, che stanno riuscendo a mantenersi competitivi senza mai fare il passo più lungo e mantenendo i conti in ordine. Anche quest’anno i toscani sono partiti bene, ottenendo 19 punti nelle prime 18 partite.A parlarne è statantervistata ai canali ufficiali dell’Empoli:siamo andati anche oltre le semplici chiacchiere. Vogliamo dare un futuro solido all’Empoli e ogni scelta andrà in questa direzione”.

L’Empoli, poi, lavora ancheSiamo ancora bloccati sulla parte del percorso partecipativo. Abbiamo ascoltato i cittadini, le loro idee, il loro pensiero e anche in base a quello ripenseremo e rimoduleremo il progetto, che sarà sostenibile e un passo avanti per l’Empoli ma anche per tutta la città. A gennaio ci sarà la conferenza dei servizi e se non ci saranno critiche, potremo poi ipotizzare un cronoprogramma

Il 2024 dell’Empoli è stato fantastico: “che resteranno e resteranno. Adesso condividiamo il meglio con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Purtroppo, il finale non vi dà merito per quello che è lo status del nostro 2024”.“Abbiamo le idee chiare per il mercato:e la partenza dei lavori per dare all’Empoli e a Empoli uno stadio moderno e all’avanguardia