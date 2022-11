L'assemblea dei soci dell'Empoli ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che vede confermato Fabrizio Corsi alla carica di presidente, mentre la novità è che la figlia, Rebecca Corsi, già vicepresidente, assume anche la carica di amministratore delegato, al posto di Francesco Ghelfi. Stefano Calistri è consigliere.



Ghelfi già da qualche mese aveva lasciato l'Empoli dopo 24 anni, avendo deciso di andare in pensione. L'ultima assemblea dei soci ha anche ufficializzato che Luca Lotti, ex deputato e ex ministro dello sport, ha assunto la carica di collaboratore e consulente esterno, addetto ai rapporti con soggetti istituzionali e privati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della società.