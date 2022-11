Il Mondiale con vista sul futuro. Per alcuni giocatori il torneo in Qatar è una vetrina per rilanciarsi sul mercato, voltare pagina e cambiare aria.. Lì a sinistra la dirigenza bianconera dovrà cambiare qualcosa, l'unico giocatore di ruolo oltre al brasiliano è De Sciglio e se Alex Sandro andrà via bisognerà sostituirlo mettendo mano al mercato.- Per questo la Juve sta studiando diversi profili per la fascia mancina, e tra i giocatori che piacciono di più c'è il classe 2000 dell'Empoli Fabiano Parisi. Seconda stagione in Serie A, quindici presenze e due gol quest'anno e fiducia piena da parte di Zanetti; sempre in campo e sempre da titolare, ha saltato solo la partita con l'Atalanta vista dalla panchina., ma non è escluso che qualche club possa bloccarlo già a gennaio e lasciarlo in prestito in azzurro.- La Juve ci pensa e valuta eventuali contropartite da inserire nell'affare: l'indiziato principale è Mattia Compagnon, attaccante esterno classe 2001 che in questa stagione ha totalizzato dodici presenze, due gol e un assist con la Next Gen oltre a una panchina con la prima squadra a Lecce.. La Juve è pronta a salutare Alex Sandro e cerca un esterno sinistro, riflettori accesi su Parisi.