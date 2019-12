Non una società qualsiasi. Si tratta infatti di Sporting Club Spes Limited, la compagnia con sede legale a Londra di cui si è parlato nella seconda puntata dell'inchiesta sulle attivitàPubblicato il 24 aprile di quest'anno, l'articolo metteva in evidenza che Pecinima anche che fra gennaio 2016 e aprile 2018 sia stato fondatore e socio della Sporting Club Spes Limited assieme all'agente Luca Puccinelli, a sua volta titolare di un'agenzia di gestione delle carriere con sede a Londra,Dalla capitale del Regno Unito la Spes controlla (controllava?) un'accademia calcistica nella città di Thiés, in Senegal.In seguito alla pubblicazione degli articoli da parte di, venendo risolto a fine stagione. Il dirigente è tornato alla Sampdoria per occuparsi di scouting, ciò che faceva prima di approdare in Toscana e assumere un ruolo di più elevato grado.Che è “obbligatoria” e non volontaria (voluntary strike-off) perché non viene avviata dalla società stessa, ma dalle autorità commerciali britanniche. Il compulsory strike-off scatta quando la società non rispetta alcuni, ordinari adempimenti. E nel caso di Sporting Club Spes Limited la notizia di inadempienza è segnalata nella pagina d'apertura dedicata alla società dal sito di Companies House UK: “Accounts overdue”, cioè@pippoevai