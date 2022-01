Empoli e Roma si affrontano domenica 23 gennaio alle 18 per la 23a giornata di Serie A. Toscani e giallorossi sono reduci dagli impegni di Coppa Italia, la squadra di Andreazzoli ha pareggiato con il Venezia nell'ultimo turno di campionato mentre quella di Mourinho ha battuto il Cagliari.



Qualche cambio in vista per l'Empoli, dentro Bajrami e Ricci dal 1' con Tonelli che insidia Viti in difesa. Per la Roma ballottaggio Karsdorp-Maitland Niles, anche Mkhitaryan e Veretout si giocano una maglia.



23/1 Empoli-Roma h. 18 - Dazn



PROBABILI FORMAZIONI



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.



Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Afena-Gyan.