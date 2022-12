Empoli e Sampdoria hanno chiuso in queste ore lo scambio che riporterà Ciccio Caputo in azzurro e Sam Lammers a Genova, con l'ok dell'Atalanta proprietaria del cartellino. Caputo arriverà in Toscana in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, l'olandese interrompe il prestito all'Empoli e si trasferisce in blucerchiato in prestito secco. I due giocatori potrebbero essere a disposizione dei rispettivi allenatori già per la ripresa del campionato del 4 gennaio.



I NUMERI - Caputo lascia la Sampdoria dopo 13 gol in due anni e torna a Empoli dove nella stagione 2017-18 aveva conquistato la promozione dalla Serie B da protagonista totalizzando 16 reti nella sua prima stagione in A. Lammers lascia l'Empoli dopo soli sei mesi nei quali ha totalizzato sette presenze e un gol.