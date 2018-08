Il Tirreno ha dedicato spazio alle voci che vorrebbero l'Empoli sulle tracce di Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero viene da una stagione ai margini alla Juve e sul suo futuro si è detto tutto il contrario di tutto, compreso il ritorno nel club toscano - si legge sul quotidiano - Un’ipotesi, però, che l’Empoli smentisce categoricamente. Marchisio è una pista impossibile, soprattutto per l’ingaggio che percepisce e che non è assolutamente sostenibile per le casse del club toscano.