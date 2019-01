Dopo aver preso Dragowski dalla Fiorentina dove è andato Terracciano, l'Empoli sta definendo un altro scambio tra portieri: Fulignati verso l'Ascoli, da dove è in arrivo Perucchini.



Il Frosinone aveva in pugno il mancino Pajac (Cagliari), poi si è inserito l'Empoli pronto a chiudere in prestito con diritto di riscatto sempre secondo la Gazzetta dello Sport. L'Empoli per l’attacco non molla Kownacki (Sampdoria, che tratta il prestito del portiere Belec ai francesi del Rennes mentre il Parma insiste per Sala) e in difesa segue uno tra Bani (Chievo) e Costa (Spal).