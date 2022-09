L'Empoli è tornato in campo questa mattina al Sussidiario, dopo la sfida di ieri sera contro la Roma in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Bologna. La formazione di mister Zanetti tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, alle 16.30, giovedì mattina, con inizio alle 10.30, e infine venerdì mattina prima della partenza per Bologna (le ultime due sedute, quelle di giovedì e venerdì, si svolgeranno a porte chiuse).