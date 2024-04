Empoli-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Empoli-Torino è una partita che per entrambe le squadre vale molto: i padroni di casa sono infatti a caccia di punti per la salvezza, gli ospiti hanno invece bisogno di una vittoria per continuare la propria rincorsa alle posizioni che valgono la qualificazione a una coppa europea. Nessuna delle due squadre può quindi permettersi passi falsi. Il calcio d'inizio della partita è sabato 6 aprile, alle ore 20.45, allo stadio Castellani.



EMPOLI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Torino

Data: sabato 6 aprile 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV

Dove vederla: Empoli-Torino può essere vista in Tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (rispettivamente sui canali 202 e 251). Ma la partita può essere vista anche in diretta streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn, Sky Go o NOW TV.

Telecronaca Dazn: Gabriele Giustiniani e Stefan Schwoch.

Telecronaca Sky: Dario Massara e Nando Orsi.

- Juric dovrà fare a meno anche di, oltre che dei lungodegenti. Scelte quindi quasi obbligata a centrocampo per il tecnico granata che potrà contare su, con quest'ultimo però che deve fare attenzione a non ricevere cartellini gialli: è infatti diffidato e un'ammonizione lo costringerebbe a saltare il derby. Due i diffidati anche nell'Empoli, ovvero, ma solamente quest'ultimo sarà in campo. Gyasi è uno dei tanti ex granata su cui può contare(anche lui un ex). E tra coloro che hanno vestito la maglia del Torino c'è anche, che dovrebbe guidare l'attacco dei toscani cona supporto.

: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.