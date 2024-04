Torino, tegola Gineitis: interessamento del crociato, rischio stagione finita

. Il centrocampista, almeno per il momento, non verrà però operato, come comunicato dal club granata:"G- in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento -. In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane".

Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nel corso delle prossime settimane, visto il percorso conservativo deciso insieme al calciatore.Una tegola importante per la formazione di Juric, chiamata a un importante rush nel finale di stagione per centrare l'Europa.