L'Empoli pensa all'esonero di Cristian Bucchi, che non vince una partita da due mesi. Come scrive PianetaEmpoli, è lunga la lista dei desideri di Corsi: Nicola, Mandorlini, Stellone, Longo, Zeman e l'ex vice di Sarri Calzona. In pole, però, c'è Muzzi.