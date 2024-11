Empoli-Udinese, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

sarà la partita tra due delle rivelazioni di questa prima parte di campionato.la squadra dicercherà il sorpasso proprio ai danni dei bianconeri che, a quota sedici punti, hanno una lunghezza di vantaggio sui toscani e devono cercare il riscatto dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, di cui tre consecutive.

Partita: Empoli-Udinese

Empoli-Udinese Data: lunedì 25 novembre 2024

lunedì 25 novembre 2024 Orario: 18:30

Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Pezzella; Pellegri, Colombo. All: D’AversaOkoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibué, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All: RunjaicNell’Empoli Pezzella dovrebbe vincere il ballottaggio a sinistra con Liberato Cacace, mentre in mezzo vanno verso la conferma Henderson, Haas e Maleh, con Anjorin e Grassi che torneranno a disposizione, ma solo dalla panchina. In dubbio anche Esposito.

Lautaro Giannetti insidia Touré nella difesa dell'Udinese, mentre Ekkelenkamp è in vantaggio su Zarraga come mezzala a centrocampo. Davanti torna la coppia Thauvin-Lucca, anche se sono in ascesa le quotazioni di Davis.

Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani