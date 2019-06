E' ufficiale la risoluzione consensuale del contratto tra l'Empoli e Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ex Roma, reduce da un'ottima stagione alla guida del toscano, retrocesso solo all'ultima giornata dopo una straordinaria rimonta, è pronto a trasferirsi al Genoa, con Preziosi che ha strappato il suo sì già diversi giorni.



IL COMUNICATO - La comunicazione dell'addio è arrivata direttamente dall'Empoli con una nota ufficiale sul sito: ''​L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale''.