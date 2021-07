Dopo l'esperienza dell'anno scorso allo Spezia, conclusa con 25 presenze stagionali - 24 in campionato e una in Coppa Italia - e due assist, Riccardo Marchizza è rientrato al Sassuolo ma è pronto per una nuova avventura in Serie A: il difensore classe '98 infatti è vicino all'Empoli, dove arriverà in prestito secco dai neroverdi.