Durante la sua conferenza stampa in vista di Juve-Empoli, il tecnico dei toscani Paolo Zanetti ha parlato di Guglielmo Vicario, uno dei portieri più in forma del campionato:



"Aver tenuto Vicario è come aver preso una punta da 20 milioni. La cosa più importante è che lui è consapevole della sua forza, ma lavora tanto. Cura i dettagli, è qui al campo tutti il giorno per migliorarsi. Non si accontenta mai, unisce il talento alla cultura del lavoro e all'umiltà. Questo connubio è l'esatta sintesi di come deve essere un campione".