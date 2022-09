Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:



"Sono contento per Bandinelli, c'è un patto tra me e lui e se va in area queste palle arrivano. Non ho mai parlato di sfortuna, oggi non parlo di fortuna ma di caparbietà. In questa prima parte giochiamo tanto ma i risultati non sono andati di pari passo, sono contento di questa soddisfazione".



VICARIO - "Non mi prendo nessun merito, è tutto suo e del preparatore Sicignano. Con Guglielmo ho un rapporto straordinario. Parisi è un ragazzo del 2000, deve pensare a lavorare e migliorarsi e poi tutto arriverà da sé".