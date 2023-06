Paolo, tecnico dell', ha parlato a Dazn dopo la sconfitta all'ultima giornata contro la Lazio:"Ringrazio i nostri tifosi, il risultato ottenuto è prestigioso e sono contento di essere arrivato a questo punto e poter arrivare a questa serata senza patemi. Abbiamo fatto tante cose interessanti e belle. Mi dispiace per Cambiaghi anche se sconterà la squalifica forse qui da noi. Penso parleremo del futuro già lunedì. Abbiamo da capire il futuro e il programma societario. Questo blocco per forza di cose andrà smantellato e si ricomincerà da capo"- "I voti dateli voi, io posso trasmettere quanto è stato difficile per noi. La nostra è stata un'annata dispendiosa, siamo andati a curare molti dettagli anche dal punto di vista mentale. Dovevamo fare risultati ed esperienza, nei momenti di difficoltà, soprattutto per merito del club, siamo riusciti a guardare oltre. Il presidente e il direttore sono stati fenomenali, perché lo riescono sempre a fare. Abbiamo abbandonato il 4-3-1-2 trovando un'evoluzione. Dobbiamo essere imprevedibili e studiare altro, credo che questa sia la cosa più bella dell'annata. Il gruppo è stato duttile e non mi ha mai tradito. I giocatori vanno celebrati e li devo ringraziare anche stasera. Mi dispiace perdere questo gruppo""Sicuramente è una sfida interessante e che piacciono a un allenatore. Al di là dei contratti e dell'ambizione che tutti abbiamo, si lavora anche per mettere il nome nella storia del club. Questo passa attraverso il concreto, le chiacchiere poi saranno finite"