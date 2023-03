Reduce dal ko casalingo con l'Udinese, l'Empoli è chiamato domani sera a rialzare la testa in casa dell'Atalanta. "Veniamo da un periodo difficile come risultati ma buono come prestazioni - ha ammesso Paolo Zanetti, tecnico dei toscani -. L’Atalanta è molto forte, ma mi interessa ciò che riusciamo a esprimere noi in un momento come questo. Se gioco solo per il pari? Rispetto il parere di alcuni, ma il giudizio viene spostato dal risultato. L'importante è una sola cosa: salvare l'Empoli".