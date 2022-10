Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan ai microfoni di DAZN " Sicuramente c'è orgoglio per esserci giocati la partita contro una squadra straorinaria"



SULLA RIMESSA - "La rimessa è stata battuta 10 metri più in la di dove doveva essere battuta e sono cose che poi decidono le gare".



SULLA SQUADRA - "Me la sento mia totalmente questa squadra, dobbiamo migliorare, ci sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo di tutto per emergere così come vale per me. Sui dettagli dobbiamo alzare l'asticella, le nostre occasioni le abbiamo avuto, bisogna essere più cinici e anche un po' più furbi."



SUL GOL DELL'1-2 - "Dalla panchina si cerca sempre di tenere i ragazzi svegli, solo che era un sogno, eravamo a un passo dall'impresa e ci siamo rilassati, quando si rimane in parità numerica con il Milan c'è poco da fare."