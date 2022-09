L'allenatore dell'è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro la: "Che sia una partita difficile in un campo difficile è fuori discussione., quindi ci sta che loro abbiano alzato l'asticella. Noi dobbiamo confrontarci con realtà importanti e la Salernitana è una di questa. Sarà una sfida interessante e stimolante per continuare il nostro percorso di crescita e fare risultato".LAVORO CON ACCARDI - "Benissimo, non avevo mai nascosto la volontà di tornare qui e spero di rimanerci il più possibile. Ho a che fare con grandi professionisti, a partire dal presidente che è un intenditore di calcio. Ora capisco perché la società di una città piccolina riesce a fare calcio così ad alto livello, il segreto è il lavoro. Io entro in questa idea, lavoriamo molto con umiltà e con fame di risultati. Stiamo mettendo le basi per un futuro che cercavo per un futuro importante"."Non credo nel turnover, non l'ho mai fatto a meno che un giocatore non mi dia la sensazione di essere stanco. Possono sopportare tre partite in una settimana, se succede ogni tanto possono tranquillamente farle. Faremo dei cambi ma non stravolgerò sicuramente la squadra"."Che tocca a Bajrami non è detto, c'è anche Pjaca. Ci sta che uno parta e l'altro entri. Mancherà anche Destro, siamo corti e dobbiamo fare delle valutazioni. Da Bajrami mi aspetto tanto, ossia quello che noi abbiamo apprezzato in tanti momenti. I discorsi sono finiti, gli alibi non ci sono più e deve parlare il campo".