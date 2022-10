Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, parla a Sky Sport dopo l'1-1 contro il Torino: "Destro non è partito titolare perché non ha ancora i minuti nelle gambe, ma oggi ha dimostrato quelle che sono le sue capacità. E' un giocatore che deve trascinarci al nostro obiettivo, migliora ogni giorno fisicamente e oggi ha fatto quello che gli riesce. Quello di oggi è un punto guadagnato per quello che ha detto la partita. Nel primo tempo siamo stati in difficoltà davanti al loro pressing, abbiamo speso molte energie per difenderci contro un Torino che oggi era veramente in palla".