Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia. "Il potenziale che ho è completamente diverso, ci sono dei ragazzi che sono arrivati da pochi giorni e non possiamo avere la sincronia che vogliamo fare. Avremmo meritato minimo di pareggiare ai punti, secondo tempo a senso unico dopo le occasioni del primo. Vedo molto margine di miglioramento".



Dove si aspettava di essere più avanti?

"Questa squadra ha un lavoro alle spalle, dobbiamo alzare un po' la concretezza ed in alcune situazioni abbiamo preso qualche ripartenza concedendo a loro ripartenza in maniera tropo semplice. Questo fa parte di un processo di lavoro che va avanti, oggi l'Empoli ha perso giocando a calcio".



Poi in conferenza stampa:



MERCATO - "Non è che aspetto qualcosa, io non ho chiesto nessun giocatore. In difesa siamo contati, grazie a Dio nessuno si è fatto male. In mezzo arriverà qualcosa, speriamo che il mercato ci faccia tenere Bajrami e se non sarà così lo sostituiremo. Il mercato finisce tra qualche settimana, non si può pensare di arrivare completi oggi. In virtù di questo sono fiducioso, il livello sarà alzato e questa è una buona base".