, allenatore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta. "Dobbiamo ringraziare i giocatori, perché hanno dato l'anima, sono usciti stremati. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra superiore a noi"."La partita era diventata come l'avevamo preparata, abbiamo rischiato di fare il 2-0, poi è uscita la qualità dell'Atalanta., dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà"."Sono molto forti, hanno tanti ricambi. Competono per la Champions, noi dobbiamo salvarci.. La squadra mi segue, fa le cose che proviamo, ora seguiamo il rush finale"."Cosa succede inconsciamente non posso controllarlo, la squadra va a mille, si allena al massimo.. Le sconfitte vanno analizzate a fondo, la squadra c'è, deve avere la forza di uscire da un momento di difficoltà, come successo a un po' tutte le squadre, Atalanta compresa.. La classifica l'avrei guardata a marzo, ora siamo a più 9 dal nostro obiettivo"."Dobbiamo essere più concreti, più di quanto fatto finora. Il giocare bene è soggettivo, bisogna fare punti e per vincere servono i gol.Sappiamo cosa c'è nelle corde dell'Atalanta, c'è tecnica ma anche grande fisicità nei duelli. Per me è una gara importante per capire quello che pensano del loro allenatore"."È un giocatore importante, ha un bagaglio tecnico di un certo livello. Ha le stimmate per una squadra top, è giovane e sta facendo esperienza da noi.. L'ho visto bene in questi giorni, è molto freddo e non si lascia trasportare dagli eventi. Il periodo non è semplice e abbiamo pressione addosso, abbiamo abituato bene tanti. Lui mi è piaciuto, come Baldanzi, Fazzini, tutti del 2003".