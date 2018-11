il campo dice una cosa, il risultato ne dice un’altra. Se è vero che nella gara del San Paolo il Napoli ha meritato la vittoria, mostrando una qualità e un ritmo di gioco offensivo fuori portata per la squadra di Andreazzoli, è anche vero che il passivo di 5-1 è decisamente troppo pesante e non rispecchia quanto visto sul terreno di gioco. Nell’ultimo Empolimania lo avevamo preannunciato: una grande prova forse non sarebbe bastata all’Empoli per portare a casa un risultato positivo: e così è stato. La partita però è stata sul filo dell'equilibrio per più di un’ora. Il Napoli si è portato sul doppio vantaggio grazie a due invenzioni, l’Empoli a inizio ripresa ha accorciato le distanze e per qualche minuto è sembrato che avesse le forze per pensare al pareggio. Anche nelle sconfitte meritate, il leitmotiv di questo inizio di stagione dell’Empoli non cambia:. Se è vero che nella gara del San Paolo il Napoli ha meritato la vittoria, mostrando una qualità e un ritmo di gioco offensivo fuori portata per la squadra di Andreazzoli, è anche vero che. Nell’ultimo Empolimania lo avevamo preannunciato:. La partita però è stata sul filo dell'equilibrio per più di un’ora. Il Napoli si è portato sul doppio vantaggio grazie a due invenzioni, l’Empoli a inizio ripresa ha accorciato le distanze e per qualche minuto è sembrato che avesse le forze per pensare al pareggio. L’eurogol di Mertens ha nuovamente buttato giù i toscani, che però non si sono arresi e hanno concesso gli spazi al Napoli che nel recupero ha firmato il terrificante uno-due che fissato il punteggio sul 5-1, un passivo esagerato. L’Empoli ha giocato al San Paolo a viso aperto, ha fatto gioco, ha costretto i partenopei a spartirsi il possesso palla (51-49), ha messo alla prova la difesa di casa, trovando in Koulibaly uno scoglio praticamente insormontabile. L’eurogol di Mertens ha nuovamente buttato giù i toscani, che però non si sono arresi e hanno concesso gli spazi al Napoli che nel recupero ha firmato il terrificante uno-due che fissato il punteggio sul 5-1, un passivo esagerato., ha messo alla prova la difesa di casa, trovando in Koulibaly uno scoglio praticamente insormontabile.

Dopo aver affrontato in poche settimane Lazio, Milan, Roma, Juventus e Napoli, da domenica prossima per l’Empoli inizierà un campionato più alla portata. In ordine infatti arriveranno le sfide con Udinese, Atalanta, SPAL e Bologna, prima di un’altro mini ciclo più complicato con Fiorentina, Sampdoria, Torino e Inter, che porterà alla fine del girone d’andata. Se fino ad oggi in molte gare l’Empoli ha avuto l’alibi di giocare contro squadre di valore nettamente superiore, d’ora in avanti in toscani avranno avversarie più vicine al loro livello. Se le fondamenta sono buone, se il gioco è effettivamente l’arma in più di questa squadra, i risultati, ne siamo convinti, arriveranno. Oggi la classifica è davvero bruttina e se Udinese e Bologna, chiamate a sfide tutt’altro che semplici con Milan e Atalanta, dovessero far punti, si aprirebbe una prima mini voragine tra la zona retrocessione, in cui l’Empoli è pienamente invischiata, e la

Tempo e modo per rimediare ce n’è in abbondanza, ma l’Empoli sta per entrare in un mese in cui non potrà davvero più sbagliare un colpo.

zona salvezza.