Sarà contro l'Atalanta, ferita e arrabbiata per la sconfitta subita dal Milan, il ritorno in campo dell’Empoli alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali. Al Castellani arriverà una squadra entrata ormai di diritto nel novero delle big della Serie A, sia per la qualità del gioco sia, soprattutto, per i risultati delle ultime stagioni.: la Dea, per via del gioco molto dispendioso in termini atletici che richiede Gasperini, per essere efficace infatti ha bisogno di una condizione eccellente e di una piena disponibilità della rosa.. In questo momento però il tecnico piemontese ha l’infermeria affollata (sono out Hateboer, Gosens, Pessina, Toloi, Djimsiti) motivo per il quale, in aggiunta ad una condizione atletica non ancora ottimale, il gioco e i risultati latitano. Tutto questo preambolo per dire che,. Peraltro anche i precedenti sorridono al mister azzurro. Nelle due sfide della stagione 2018/19, l'ultima dell'Empoli in A, il tecnico riuscì addirittura a strappare 4 punti all'Atalanta: vittoria in rimonta per 3-2 in casa e il pareggio a reti inviolate a Bergamo.Anche il tecnico di Massa ha i suoi problemi di infortunati (sono da valutare le condizioni di Ricci e Pinamonti), ma in settimana ha potuto testare la condizione di di alcuni giocatori nel test amichevole contro la Ternana. C’è stata la possibilità di rivedere in campo, che ha pure segnato il gol vittoria nell’amichevole disputata a Coverciano, ma anche giocatori finora inutilizzati come, preziose alternative per dare il cambio a Stojanovic e Marchizza che fino ad oggi non hanno praticamente saltato un minuto. Tonelli dunque sembra poter fare il suo esordio da titolare in questa stagione proprio contro la Dea, probabilmente in coppia con Viti che sembra aver scalzato definitivamente la concorrenza di Luperto. Se Pinamonti non dovesse farcela si aprirà il ballottaggio tra Cutrone e Mancuso per piazzarsi in attacco accanto Di Francesco, che per via delle sue caratteristiche sembra essersi guadagnato definitivamente la maglia da titolare. Andreazzoli ha possibilità di scelta anche a centrocampo, dove in caso di forfait di Ricci potrà comunque decidere di lasciar fuori uno tra Haas, Bandinelli, Stulac, Zurkowski e Bajrami, con l’italiano che ad oggi sembra il più indietro.à, messa in campo anche contro la Roma per quasi un tempo.: vista la difesa non certo imperforabile degli azzurri almeno un gol è da mettere in conto,