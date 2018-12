Ci sono voluti quasi 3 mesi e mezzo e 15 giornate di campionato. È stato sfiorato il baratro e. Adesso però, quello che i dirigenti azzurri avevano in testa dall’estate, cioè, si è finalmente concretizzato. Ad inizio stagione, anzi, poco più di un mese fa, sembrava impossibile, ma. Già due reti in più del bottino ottenuto da, gli attaccanti titolari che nella sciagurata stagione 16/17, quella di Martusciello, dei 14 punti di vantaggio mangiati dal Crotone e della clamorosa retrocessione in B, si fermarono a 8. In quell’annata poi spuntò un certo, ma i suoi 6 gol in 15 partite non bastano ad evitare la debacle. A Empoli lo sanno bene quanto avere attaccanti prolifici sia indispensabile per salvarsi senza troppi patimenti. Gli stessi Maccarone e Pucciarelli, infatti, nella stagione precedente con Giampaolo in panchina ne misero insieme 19 di gol (13 Big Mac e 6 “Puccia”), ai quali si aggiunsero i 5 die i 5 diInsomma, avere una coppia da una ventina di reti e un paio di centrocampisti capaci di segnarne almeno 10, è sufficiente nella Serie A di oggi per centrare una salvezza “tranquilla”.formata da Caputo e La Gumina. Intanto perché, rispetto ad un mese e mezzo fa, i due sembrano finalmente in sintonia:, come ad esempio nello splendido uno-due che ha permesso a Capto di sbloccare la gara con il Bologna; e poi perché la squadra si è finalmente sbloccata dal punto di vista realizzativo e, due in meno di quelli realizzate nelle precedenti 11 gare.. E pensare che qualcuno credeva che Caputo non fosse in grado di segnare in Serie A: il bomber di Altamura ha segnato 8 dei 19 gol realizzati fin qui dai toscani, un’incidenza pari al 42%. Certamente però non si può pensare che il numero 11 azzurro continui a segnare su questi ritmi (o forse sì?): arriverà un momento di calo, un periodo di digiuno che capita anche ai migliori del mondo. Ecco perché, già a segno due volte nelle ultime tre giornate. Adesso la parola d’ordine è continuità di rendimento, nella speranza che al bottino della coppia si aggiungano le reti di Krunic, Zajc e magari di uno tra Rodriguez e Mchedlidze.