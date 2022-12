Ad essere totalmente sinceri,. La squadra non brilla dal punto di vista del gioco, questo è abbastanza palese, ed è molto lontana da quella di Andreazzoli che l’anno scorso ha sorpreso e affascinato molti addetti ai lavori.e la differenza rispetto alla passata stagione dopo le stesse giornate, 15, è di soli 3 punti in meno. Un dato assolutamente accettabile, vista la stagione anomala e visto soprattutto lo stravolgimento tecnico che ha investito la squadra, specie a centrocampo, che indubbiamente ha perso un po’ di qualità, e in attacco, dovespartiti tra i vari Pinamonti (bomber con 13), Di Francesco, Cutrone e La Mantia. Ecco allora che per una volta i numeri rispecchiano abbastanza fedelmente l’andamento della squadra, 17^ nella classifica dei gol segnati (solo 12, l’anno scorso erano già 23) e 12^ in quella delle conclusioni (184)., grazie ai 19 gol subiti (9 in meno rispetto a 21/22 dopo 15 partite) e ai 5 clean sheet (solo Provedel, Meret e Szczesny in Serie A hanno fatto meglio) ottenuti da Guglielmo Vicario.Nel complesso dunque il bilancio è più che positivo, ma c’è un dato curioso che, in negativo, testimonia come la squadra abbia effettivamente perso un po’ di qualità e fantasia negli ultimi trenta metri del campo., con solo 5 passaggi utili per trovare la via delle rete. Anche la Sampdoria, che di gol ne ha segnati solo 6, ha fatto meglio: i blucerchiati infatti hanno costruito tutti i gol realizzati attraverso gli assist. Gli assistman azzurri ad oggi sono stati Stojanovic, Ebuehi, Henderson, Lammers e Satriano, ma. Penso a Marin, ma anche lo stesso Parisi, per non parlare di Bajrami, Pjaca e Baldanzi. Sicuramente un aspetto su cui Zanetti e gli stessi calciatori possono provare a lavorare, oltre che fornire uno spunto utile per gli uomini mercato azzurro. Oltre ai nomi sopra citati, la squadra tra gennaio e giugno della passata stagione ha perso anche gente come Ricci, Asllani e Zurkowski:. Caratteristiche che ad oggi mancano nel centrocampo azzurro e che non sarebbe male inserire con qualche colpo di mercato.