(l’aritmetica promozione in Serie A è arrivata i primi di maggio). È stata questa la brutta sorpresa che la fine delle primavera 2021 ha riservato al mondo azzurro, tradito dal brusco “grazie e arrivederci” col quale Dionisi, l’uomo su cui in molti pensavano di poter puntare per costruire un ciclo interessante, ha rimescolato tutte le carte. Parlando chiaramente,. Per carità, Dionisi non ha fatto niente di male, non è il primo né sarà l’ultimo allenatore che mette davanti a qualsiasi cosa la propria ambizione, ma. Dal punto di vista tecnico, invece, nonostante dispiaccia per quello che Dionisi aveva fatto sul campo e aveva trasmesso a livello di identità e idee di gioco,. I tifosi azzurri hanno saputo digerire senza troppi risentimenti gli addii di gente come Sarri e Giampaolo, solo per citare i più recenti, figuriamoci se può turbare a livello emotivo quello di Dionisi, allenatore promettente e sicuramente dal profilo interessante ma che, con alle spalle due e sottolineo due stagioni di Serie B, ha ancora tutto da dimostrare.Dionisi rappresenta il passato, è ufficiale infatti il suo ingaggio come nuovo allenatore del Sassuolo a partire dal primo luglio 2021. Per l’Empoli dunque è diventato prioritario concentrare tutte le energie sulla scelta della nuova guida tecnica, una situazione che ad oggi non presenta molte alternative. Ecco perchè la società ha pensato di tornare a bussare alla porta di, l’allenatore che aveva guadagnato una spumeggiante promozione nel 2018 dalla Serie B, ma che non era riuscito, complice anche un primo esonero a metà stagione, a salvare una squadra ricca di talento (Caputo, Krunic, Bennacer, Di Lorenzo) la stagione successiva. Il tecnico di Massa non aveva entusiasmato neanche nella sua esperienza genoana, visto che dopo il suo esonero il Grifone, con Ballardini alla guida, ha saputo certificare la salvezza senza troppi patemi.. L’allenatore conosce l’ambiente, ha una filosofia tattica e di gioco che potrebbe sposarsi con la rosa attuale e con le idee della società.. Oltre a tutto questo, stando a ciò che trapela dal suo entourage,. Pur rappresentando dunque, non certo da scartare in un momento come questo, quello di Andreazzoli non è certamente un nome in grado di scaldare la piazza., creando un binomio di esperienza, qualità e voglia di affermarsi che potrebbe riaccendere l’entusiasmo di un ambiente ancora scosso e spiazzato per quanto successo negli ultimi 15 giorni.