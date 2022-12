Da un lato c’è la certezza del campo, che anche incontro qualunque avversario. Dall’altro invece ci sono le incognite legate al mercato, con tante voci che tra operazioni in entrata e possibili partenze, ancora non riescono a delineare quale strada ha intenzione di percorrere la società.. Reparti dove, nonostante complessivamente alla squadra ci sia poco da recriminare in questa prima parte di stagione,. Sul campo gli azzurri hanno fatto bene anche ieri contro il Sassuolo, nell’ultima amichevole di questa sorta di preparazione invernale. Pur soffrendo, è arrivata un’altra vittoria, assieme a. Dopo un buon primo tempo, in cui gli azzurri hanno conservato il vantaggio anche grazie alla traversa colpita da Pinamonti, nella ripresa ha fatto meglio il Sassuolo, che dopo aver trovato il pareggio ha seriamente rischiato di portare a casa la vittoria. A cambiare nuovamente direzione alla gara sono state le armi che quest’anno hanno inciso più di tutte: difesa e ripartenza. E proprio su una di queste è nato il definitivo 2-1, un’azione fulminea condotta da Ekong e conclusa da Baldanzi.Adesso ci sarà un altro mini break per le feste natalizie, ma sarà davvero l’ultimo. Il 4 gennaio si torna in campo per una sfida molto difficile in trasferta contro l'Udinese, squadra che dopo un inizio semplicemente sfavillante ha iniziato a perdere qualche colpo. I friulani faranno di tutto per esordire nel nuovo anno con un successo e l'Empoli dovrà farsi trovare pronto. La squadra ha dimostrato di essere competitiva e in grado di mantenere la categoria, ma un paio di innesti potrebbero permettere a Zanetti di raggiungere l’obiettivo con meno patemi. Sarà piuttosto scontato infatti l’investimento sul mercato da parte di grandi decadute come Samp e Verona, che vorranno sicuramente fare meglio (e non ci vorrà neanche poi chissà cosa) di quanto espresso da agosto a novembre 2022, per cui anche i dirigenti azzurri dovranno restare vigili.. Come sempre l’Empoli cercherà di trattenere i suoi giocatori migliori, lasciando partire solo chi ha poco spazio o non è riuscito a esprimersi al meglio (), ma se dovessero arrivare offerte irrinunciabili (un po’ come successo per Ricci proprio nel gennaio 2022) le cose potrebbero cambiare.