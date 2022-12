Sembrava praticamente confezionato lo scambio sull'asse Genova-che avrebbe portato al trasferimento allail centrocampista Razvan, di proprietà del Cagliari ma attualmente in prestito in Toscana. In realtà gli azzurri avrebbero cambiato idea nelle ultime ore, e avrebbero deciso di trattenere Marin al Castellani.L'Empoli aveva ottenuto il sì delper interrompere anticipatamente il prestito e girare il giocatore alla Samp, ma il club di Corsi ha cambiato idea: l'alternativa proposta dall'Empoli sarebbe quella di inserire nella trattativa per Caputo oltre a Sam Lammers il cartellino di un altro centrocampista, ossia Liam. Secondo Sky Sport però il profilo dello scozzese non soddisfa la Samp, di conseguenza lo scambio coinvolgerà soltanto Caputo e Lammers.