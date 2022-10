Quattro partite in appena dodici giorni: due big match, uno scontro salvezza e una sfida affascinante, contro un avversario superiore, ma che se affrontata nel modo giusto potrebbe regalare anche una bella soddisfazione. Atalanta, Napoli, Cremonese e Sassuolo: saranno queste, ma non in quest’ordine, le prossime avversarie dell’Empoli, impegnata in un altro mini tour de force che si aprirà domenica all’ora di pranzo al Castellani contro la Dea, per terminare venerdì 11 novembre con l’anticipo della 15^ giornata a Cremona, l’ultima prima del lungo stop durante il quale si svolgeranno i Mondiali in Qatar., che nonostante un ottimo percorso fin qui, che la vede navigare in acque più tranquille,, così da tornare in campo a gennaio con rinnovate certezze e sensazioni positive. Non sarà facile., ulteriormente appesantita da un secco 4-0 che l’Empoli di Zanetti non ci aveva abituato a vedere. Infatti,, indipendentemente dal passivo. Allo Stadium non si è visto niente di tutto questo. Sicuramente la squadra saprà superarlo, recuperando l’attenzione e la determinazione che l’hanno portata a racimolare 11 punti in altrettante partite, in piena media salvezza.Volendo fare il giochino dei pronostici,: non sono queste le partite da cui l’Empoli deve tirar fuori i punti utili per salvarsi. Ciononostante la storia, anche quella più recente, insegna che(vittoria andata e ritorno con il Napoli, sconfitta in casa e successo al Gewiss contro l’Atalanta): molto, molto difficile che si possa ripetere un situazione del genere., ovviamente, ma quale sarà l'approccio alle gare non spetta a noi stabilirlo. In mezzo ci sarà la sfida casalinga al Sassuolo dell’ex Dionisi: formazione che ha perso moltissimo a livello tecnico (Raspadori, Scamacca, Djuricic sono andati via) ma che resta di qualità superiore agli azzurri.. Il ciclo di gare ravvicinate terminerà con la sfida dello Zini: seppur su un campo complicato e di fronte a un avversario ostico, che ha dimostrato di poter dar fastidio anche alle grandi di questo torneo,che avrebbe un peso specifico non indifferente, non solo in termini di punti. Qualora questo pronostico venisse rispettato, sempre difficile ma non impossibile,: un bottino sul quale metterebbero la firma anche i più ottimisti tra tutti i tifosi empolesi.