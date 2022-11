Sembra incredibile dover fare un primo bilancio della stagione nella seconda settimana di novembre, eppure il calendario folle e improbabile di questa stagione ci porta a tirare una linea oggi, il giorno prima di una sosta che fermerà il campionato per oltre 50 giorni. Una doppia beffa per i tifosi italiani, che oltre a non vedere le proprie squadre in campo per quasi due mesi, saranno costretti a essere spettatori anche ai Mondiali in programma in Qatar, in partenza domenica 20., con la squadra capace di chiudere questa prima parte di campionato con. Un risultato francamente insperato all’inizio dell’anno, vista l’ampia rivoluzione che in estate aveva investito l’organico azzurro, cambiando oltretutto e di netto atteggiamento in campo e modo di giocare. Lo abbiamo detto e ripetuto: la squadra non entusiasma, non è spettacolare, non si è resa protagonista di risultati a sorpresa contro le big del campionato., maestra in questo senso a livello nazionale:. Così non è un caso che l’Empoli sia una delle poche squadre in Europa, se non addirittura l'unica nei maggiori campionati europei, ad aver mandato a segno 4 giocatori nati dal 2000 in poi: Parisi, Baldanzi, Satriano ai quali ieri sera si aggiunto pure Nicolò Cambiaghi.L’attaccante in prestito dall’Atalanta è stato colui che ieri ha stappato il match dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.A prescindere dal gioco e dall’atteggiamento in campo,. La freschezza e la voglia di affermarsi. Due qualità che ha dimostrato a partire dall’anno scorso il vero fuoriclasse di questo gruppo,. Tralasciando le valutazioni tecniche, che al secondo anno di Serie A e dopo questo genere di prestazioni mi sembrano superflue,, che sono equivalsi la bellezza di 13 dei 17 punti totalizzati dall’Empoli fino ad oggi. E se si considera che 3 dei 4 successi ottenuti sono stati 1-0, è evidente che le parate di Vicario, decisivo anche ieri senza nella prima vittoria con doppio scarto, siano state provvidenziali., così come sarà certa la sua partenza nell'estate del 2023. Intanto l’Empoli se lo gode, così come sTraguardo che, in questo momento, anche in questa stagione, sembra nella corde di questa squadra e di questa società.