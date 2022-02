, 8 se si considera anche la Coppa Italia, ma. Il punto con cui gli azzurri tornano da Dall’Arra è di quelli che danno soddisfazione, perché, proprio con lo stesso spirito che l’ha contraddistinta in questi primi mesi di campionato. Di fronte c'era un Bologna che proprio come gli azzurri veniva da un momento abbastanza negativo (una sola vittoria nelle ultime 8) e che certamente non poteva permettersi un altro scivolone., con molti errori ma anche pregevoli combinazioni, un legno per parte e ottimi interventi da parte degli estremi difensori. Oltre al risultato,; poi ci sono anche le buone prestazioni dei nuovi arrivati (Benassi, Verre, Cacace, tutti e tre subentrati con un buon piglio) e di colui che idealmente andrà a sostituire Ricci se non nell’immediato (il ballottaggio con Stulac resterà aperto fino a fine stagione) sicuramente nel futuro:e in un certo senso anche questa è una novità:(due in più se consideriamo gli scontri in Coppa Italia con Verona e Inter), un po’ perché. Una giornata con le polveri bagnate può capitare, con un Pinamonti generoso come sempre ma meno lucido del solito., perché permette all’Empoli di toccare quota 30 e allungare sul Venezia che dopo la sconfitta col Napoli è diventata la nuova terzultima, visto che il Cagliari ha deciso tutt’a un tratto di tenere un passo da zona Europa., che per prima cosa dovrà fare di tutto rompere il. Vien da se che non perdere significherebbe fare un concreto passo verso la salvezza, obiettivo alla portata che dopo un girone d'andata così pare una formalità, ma che va ancora raggiunto e certificato.